Растениям относятся: А ) только многоклеточные организмы Б) одноклеточные организмы В) многоклеточных и одноклеточных организмов Г) неклеточные, одноклеточные и многоклеточные

Биология
Растениям относятся: А ) только многоклеточные организмы Б) одноклеточные организмы В) многоклеточных и одноклеточных организмов Г) неклеточные, одноклеточные и многоклеточные
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Гость:
К растениям относят многоклеточные и одноклеточные организмы
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