Автобус выехал из города в 14 часов 20 минут и через 50 минут прибыл в аэропорт. В какое время автобус прибыл в аэропорт?

Математика

Автобус выехал из города в 14 часов 20 минут и через 50 минут прибыл в аэропорт. В какое время автобус прибыл в аэропорт?

Автор: Гость