Автобус выехал из города в 14 часов 20 минут и через 50 минут прибыл в аэропорт. В какое время автобус прибыл в аэропорт?
Математика
Автобус выехал из города в 14 часов 20 минут и через 50 минут прибыл в аэропорт. В какое время автобус прибыл в аэропорт?
Ответ(ы):
Гость:
14 20+50мин равно 15часов10 минут Ответ автобус прибыл в 15 часов10 мин .
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