Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуты Сколько конфет он завернет за час За какое время автомобиль вернется 8775 конфет

Математика

Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуты Сколько конфет он завернет за час За какое время автомобиль вернется 8775 конфет

Автор: Гость