Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуты Сколько конфет он завернет за час За какое время автомобиль вернется 8775 конфет
Математика
Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуты Сколько конфет он завернет за час За какое время автомобиль вернется 8775 конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час= 60 мин 1) 45 умножить на 60 =2700 конфет 1 минута= 60 сек 2) 8775:60=146,25 ( сек)
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