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Прочитайте вставьте пропущенные буквы ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В старом саду дорожки заросли лопухами. В траве гудели мохнатые шмели. У (дальше я не вижу какое слово) зелёные лягушки.
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