Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути
Физика
Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути
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1)-ДЕЙСТВИЕ 20:2=10 2)-ДЕЙСТВИЕ 25-10=15 ОТВЕТ:15
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