Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути

Физика
Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-ДЕЙСТВИЕ 20:2=10 2)-ДЕЙСТВИЕ 25-10=15 ОТВЕТ:15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что такое физиологическая адаптация? как она возникает и что лежит в ее основе
Ответить
Биология
Объяснить почему животные и рыбы перед зимой и нерестом накапливают жир
Ответить
Алгебра
Помогите все 2 варианта по алгебре 7 класс сро чно
Ответить
Математика
У царя Гвидона 3 сына. у каждого его сына по 3 сына, а у каждого внука царя Гвидона по 7 дочерей. сколько правнучек у царя Гвидона? Выбери и обведи...
Ответить
Математика
(3х-4)в квадрате +y в квадрате =0
Ответить