Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути

Физика

Автомобиль двигаясь равномерно ,ехал 2 с со скоростью 25 м/с .затем такой же участок пути он проехал за 20 с.Определить скорость движения на втором участке пути

Автор: Гость