Автомобиль двигался 3,2 ч по шоссе со скоростью 90 км/ч, затем 1,5 ч по грунтовой дорог?? со скоростью 30 км/ч, наконец , 0,3 ч по просёлочной дороге со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость движения автомобиля на всём пути.

Гость: Гость:

1)3,2 ч * 90 км/ч=288 км -длина пути по шоссе2)1,5ч*45км/ч=67,5 км -длина пути по грунтовой дороге3)0,3ч*30км/ч=9 км - длина пути по проселочной дороге4)288+67,5+9=364,5 км длина всего пути автомобиля5)3,2+1,5+0,3=5 ч время всего пути автомобиля6)364,5/5=72,9 км/ч средняя скорость автомобиля на всем пути.Ответ 72,9 км/ч 1)4*70=280 км длина пути поезда за 4ч со скоростью 70км/ч2)3*84=252 км длина пути поезда за 3ч со скоростью 84 км/ч3)280+252=532 км длина всего пути4)4+3=7 ч время в пути поезда5)532/7=76 км/ч средняя скорость поезда на пройденом за это время пути.Ответ 76 км/ч