Какие факторы тормозили экономическую жизнь России на рубеже 18-19 вв.,а какие способствовали экономическому развитию страны?

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в конце 18 века Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовал в наполеоновских Войнах. После поражения союзников в Европе началась Отечественная война 1812 года. Несмотря на взятие Наполеоном Москвы, война закончилась разгромом его полом миллионные армии. В 1813 году русская армия освободила в Германию от французской оккупации в 1716 году заняла Париж. после окончания войны в России проникли эволюционная идеи, вылечившиеся в не удавшийся восстания декабристов в 1825 году. напуганные Восстания Николай 1 сосредоточил усилия на жестком утверждение режима личной власти, контроле над политической, экономической и культурной жизни страны. стремясь установить нормальное сообщение с Грузией, вошедшие в российское подданство в 1701 году, Россия взяла длительные войны против кавказских горцев ( Кавказская война) казахские жузы ( племенные союзы) вошли в состав России добровольно, Однако присоединение бухарского и сивинского ханства произошло военным путем в 1876 году. Россия потерпела поражение в Крымской войне (1853-1856), где против нее выступили ведущие западные державы, обладавшие существенным военно-техническом превосходство