Каковы наиболее типичные причины межнационального конфликта
Обществознание
Каковы наиболее типичные причины межнационального конфликта
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Экономические трудности, культурные различия, геополитические интересы, борьба за природные ресурсы.
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