ПОМОГИТЕ 1!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!! найдите длину экватора ,если диаметр Земли равен 12740 км.

Математика
ПОМОГИТЕ 1!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!! найдите длину экватора ,если диаметр Земли равен 12740 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина экватора - длина окружности. радиус которой равен 6370. длина экватора равна 2*П*6370=12740П=12740*(3,1416...)=40023
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