Напряженность электрического поля, создаваемая зарядом в точке находящейся на расстоянии 10 см. От него равна 9*10^-11 Н/Кл. Определить величину заряда.

Физика

Напряженность электрического поля, создаваемая зарядом в точке находящейся на расстоянии 10 см. От него равна 9*10^-11 Н/Кл. Определить величину заряда.

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