Напряженность электрического поля, создаваемая зарядом в точке находящейся на расстоянии 10 см. От него равна 9*10^-11 Н/Кл. Определить величину заряда.
Физика
Напряженность электрического поля, создаваемая зарядом в точке находящейся на расстоянии 10 см. От него равна 9*10^-11 Н/Кл. Определить величину заряда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=kq/r² q=Er²/k q=9*10^-11*0,01/9*10 ∧9=10∧-22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Тело массой 3кг, имея начальную скорость равную нулю, сколзить по наклонной плоскости высотой 0,5м и длиной склона 1м и приходит к основанию наклон...
Литература
Русский язык