Сходство собаки с волком

Гость: Гость:

Они похожи внешностью и их звериные инстинкты тоже. Их можно приручить и волка и собаку. У них большие клыки. Самовольные едят мясо. Огрызаются и нападают. Морда похожая. Уши навастривают. Машут хвостом.