Сходство собаки с волком

Литература
Сходство собаки с волком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они похожи внешностью и их звериные инстинкты тоже. Их можно приручить и волка и собаку. У них большие клыки. Самовольные едят мясо. Огрызаются и нападают. Морда похожая. Уши навастривают. Машут хвостом.
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