Тело массой 3кг, имея начальную скорость равную нулю, сколзить по наклонной плоскости высотой 0,5м и длиной склона 1м и приходит к основанию наклонной плоскости 2,45м\с^2. Найти коэффициент трения между телом и плоскостю

Гость: Гость:

F-ската по плоскости=mgsina=3*10*0.5/1=15 Н (sina=противолежащий катет/на гипотенузу, cosa= прилежащий катет/на гипотенузу) F-после ската=mgsina=>при действии силы трения = ma= 3*2.45=7.35 Н Fската-Fтр=Fпосле ската 15-Fтр=7.35 Fтр=7.65 Fтр=kmgcosa=7.35 sina=0.5 т.е. cosa=корень из 3/2=0,87 k=7,35/(3*10*0,87)=0,28 примерно Наверняка я ошибся где-нибудь, так что надеюсь у тебя есть ответы для сверки...