Пошла катя поутру куда
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Пошла катя поутру куда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вопрос о смысле слова "поутру"--это наречие времени,отвечает на вопрос"когда"?Поутру=утром.
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