Реферат на тему: польза знаний 4 класс

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Реферат на тему: польза знаний 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная больше ны понимаем больше,мы готовы узнаввть двльше.Без знаний человечество не зделалао бы шаг вперед а такбы и осталось в каменном веке.Без знаний человек никуда
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