Просклоняйте каждое слово в словосочетаниях : молодая сосна, голубой песец.

Гость: Гость:

И.п. кто? что? - молодая сосна, голубой песец Р.п. кого? чего? - молодой сосны, голубого песца Д.п. кому? чему? - молодой сосне, голубому песцу В.п. кого? что? - молодую сосну, голубого песца Т.п. кем? чем? - молодой сосной, голубым песцом П.п. о ком? о чём? - о молодой сосне, о голубом песце