Здравствуйте помогите решить задания 6,7
Математика
Здравствуйте помогите решить задания 6,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s³ v=6³=216cм³ 19мм м∠2см 9ц=900кг 3ц50кг=350кг 47см=4дм7см 9ц1кг∠910кг 15см=150мм
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