После уроков ребята устроили генеральную уборку пять мальчиков и 7 девочек вымыли все письменные столы в классе каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки вымыли на 4 стола больше Сколько всего столов в классе

Математика

После уроков ребята устроили генеральную уборку пять мальчиков и 7 девочек вымыли все письменные столы в классе каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки вымыли на 4 стола больше Сколько всего столов в классе

Автор: Гость