После уроков ребята устроили генеральную уборку пять мальчиков и 7 девочек вымыли все письменные столы в классе каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки вымыли на 4 стола больше Сколько всего столов в классе

Математика
После уроков ребята устроили генеральную уборку пять мальчиков и 7 девочек вымыли все письменные столы в классе каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки вымыли на 4 стола больше Сколько всего столов в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10 столов помыли мальчики 7*2=14 столов помыли девочки Всего столов: 14+10=24
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