Угол при основании равнобедренного треугольника равен 25 градусов. Найдите остальные 2 угла этого треугольника. Дано+решение

Гость: Гость:

Дано: треугольник АВС - равнобедренный.<br />угол А=25.<br />найти: остальные углы.<br />строишь р/б треугольник, как на моём рисунке. при основании - значит, что это один из равных углов, т.к. треугольник р/б.<br />т.е. уголА =уголС. чтобы найти уголВ, нужно из 180-(25+25)=130<br />ответ: 25, 25, 130.<br />ПС: только ты рисунок по линейке строй!<br />удачи! <br />^_^