Какой из народов является коренным народом арктики
География
Какой из народов является коренным народом арктики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В арктической части России живут поморы — этот народ считается этнографической группой русского старожильческого населения. Другие народы, проживающие в прибрежных районах Арктики — якуты (500 тыс. человек), долганы (более 7 тыс. человек), эвенки, эвены (более 21 тыс. человек), карелы, ненцы, чукчи, коряки и другие. Самыми многочисленными коренными народами на данный момент являются саамы (лопари) в европейской части Арктики, тунгусы, юкагиры и чукчи на востоке России и североамериканские эскимосы-алеуты, проживающие в прибрежных районах от Берингова моря до Гренландии и на Чукотке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Угол при основании равнобедренного треугольника равен 25 градусов. Найдите остальные 2 угла этого треугольника. Дано+решение
Химия
Составьте уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить следующие превр??щения:C6H12O6-C2H5OH-C2H4-C2H5CL-C2H5OH
Русский язык
Математика