Какой из народов является коренным народом арктики

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В арктической части России живут поморы — этот народ считается этнографической группой русского старожильческого населения. Другие народы, проживающие в прибрежных районах Арктики — якуты (500 тыс. человек), долганы (более 7 тыс. человек), эвенки, эвены (более 21 тыс. человек), карелы, ненцы, чукчи, коряки и другие. Самыми многочисленными коренными народами на данный момент являются саамы (лопари) в европейской части Арктики, тунгусы, юкагиры и чукчи на востоке России и североамериканские эскимосы-алеуты, проживающие в прибрежных районах от Берингова моря до Гренландии и на Чукотке.