Докажите, что при любых значениях переменной верно равенство x²+12xgt;-36. пожалуйста!
Алгебра
Докажите, что при любых значениях переменной верно равенство x²+12xgt;-36. пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+12x+36>0 (x+6)(x+6)>0 (x+6)²>0 т.к стоит квадрат, то это верно для любого х, кроме x=-6
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