Докажите, что при xgt;4 -5x+37lt;17. помогите, пожалуйста(

Алгебра
Докажите, что при xgt;4 -5x+37lt;17. помогите, пожалуйста(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-5х+37<17      5x<24    x<4,8 4-5x+37>x          6x<41     x<6 5/41       Ответ:  х<4,8
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