Докажите, что при xgt;4 -5x+37lt;17. помогите, пожалуйста(
Алгебра
Докажите, что при xgt;4 -5x+37lt;17. помогите, пожалуйста(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-5х+37<17 5x<24 x<4,8 4-5x+37>x 6x<41 x<6 5/41 Ответ: х<4,8
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