Оптовая цена учебника 190руб. Розничная цена на 25% выше оптовой. какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 6450 руб
Алгебра
Оптовая цена учебника 190руб. Розничная цена на 25% выше оптовой. какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 6450 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190р-100% 42,5р-25% 232,5р-125%(розница) 6450/232,5=27,7.... Ответ:27 учебников
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