Оптовая цена учебника 190руб. Розничная цена на 25% выше оптовой. какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 6450 руб

Алгебра

Оптовая цена учебника 190руб. Розничная цена на 25% выше оптовой. какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 6450 руб

Автор: Гость