Придумать рассказ по картине весна большая вода
Литература
Придумать рассказ по картине весна большая вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исаак Ильич Левитан изобразил одну из своих чудесных картин под название весна . большая вода . с новой строки . на этой картине изоброжена весна . на улице таят снег , деревья стоят в воде . в самом конце картины есть домики некоторые стоят в воде а другие на суши . с новой строки . мне понравилась картина потому - что я люблю весну .
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