Помогите решить 2 и 3 номер много балов.
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Помогите решить 2 и 3 номер много балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь круга. s=пи r в квадраие. s=3,14/4 и умножить на радиус в квадрате = 3,14/4*36=28,26 площадь круга. Площадь квадрата на картинке равно 6*6=36. решение для первой картинки: 36-(28,26/2) = 21.87. Решение для второй картинки: 36-28.26= 7.74. Второе задание сделать не могу, потому что оно не все на картинке. надо еще сфоткать, что перед ним
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