1)- 1/2 * 3 1/5 + (-1/2)*(-2 1/5 ) 2)-0,85 *0,3-0,85*0,7 Помогите пожалуйста, очень срочно.
Математика
1)- 1/2 * 3 1/5 + (-1/2)*(-2 1/5 ) 2)-0,85 *0,3-0,85*0,7 Помогите пожалуйста, очень срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/2*16/5+(-1\2)*(-11/5)=-1/2*(16\5-11/5)=-1\2*4/5=-2\5 -0,85*0.3-0.85*0.7=-0.85(0.3+0.7)=-0.85*1=-0.85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Легковая машина от села до города доехала за 2 ч,а грузовая - за 5 ч. Скорость грузо??ой машины на 48 км/ч меньше скорости легковой машины.Опреде...
Английский язык
Complete the sentences. Use the comparative or superlative form of the adjectives. 1. Tom is (tall) ___ than Sam. 2. He’s got (big) __ nose in ...
Математика
ПОМОГИТЕ 1!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!! найдите длину экватора ,если диаметр Земли равен 12740 км.
Русский язык