Легковая машина от села до города доехала за 2 ч,а грузовая - за 5 ч. Скорость грузо??ой машины на 48 км/ч меньше скорости легковой машины.Определите скорость грузовика.(ответ в км/ч)

Математика

Легковая машина от села до города доехала за 2 ч,а грузовая - за 5 ч. Скорость грузо??ой машины на 48 км/ч меньше скорости легковой машины.Определите скорость грузовика.(ответ в км/ч)

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