Легковая машина от села до города доехала за 2 ч,а грузовая - за 5 ч. Скорость грузо??ой машины на 48 км/ч меньше скорости легковой машины.Определите скорость грузовика.(ответ в км/ч)
Математика
Легковая машина от села до города доехала за 2 ч,а грузовая - за 5 ч. Скорость грузо??ой машины на 48 км/ч меньше скорости легковой машины.Определите скорость грузовика.(ответ в км/ч)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х скорость грузовой машины х+48 это скорость легковой машины 2(х+48)=5х 2х+96=5х 96=5х-2х 96=3х х=96:3 х=32км\час скорость грузовой машины
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