Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем он увеличил скорость на 15 км/ч и ехал еще 3 часа. Какой путь прошел автомобиль за 6 часов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ*-* 1. 345 КМ 2. 345 000 М. 3. 34 500 000 СМ 4. 3 450 000 00...
Математика
Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем он увеличил скорость на 15 км/ч и ехал еще 3 часа. Какой путь прошел автомобиль за 6 часов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ*-* 1. 345 КМ 2. 345 000 М. 3. 34 500 000 СМ 4. 3 450 000 000 ММ. *-* *-* *-* *-* *-*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50×3=150 км за первые 3 часа 2)50+15=65км/ч скорость автомобиля 3)65×3=195км за вторые 3 часа 4)150+195=345км за 6 часов
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