Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем он увеличил скорость на 15 км/ч и ехал еще 3 часа. Какой путь прошел автомобиль за 6 часов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ*-* 1. 345 КМ 2. 345 000 М. 3. 34 500 000 СМ 4. 3 450 000 00...

Математика

Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем он увеличил скорость на 15 км/ч и ехал еще 3 часа. Какой путь прошел автомобиль за 6 часов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ*-* 1. 345 КМ 2. 345 000 М. 3. 34 500 000 СМ 4. 3 450 000 000 ММ. *-* *-* *-* *-* *-*

Автор: Гость