Автомобиль ехал 6 часов по проселочной дороге со скоростью 50 км ч и 5 часов по шоссе со скоростью 80 км ч. Сколько всего км проехал автомобиль
Математика
Автомобиль ехал 6 часов по проселочной дороге со скоростью 50 км ч и 5 часов по шоссе со скоростью 80 км ч. Сколько всего км проехал автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50/6= 8(км/ч) за 1 час сколько проехал 1 2)80/5= 16(км/ч) за 1 час проехал 2 3)8+16 = 24(км) проехали вместе Ответ: 24 километра
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