Автомобиль ехал 6 часов по проселочной дороге со скоростью 50 км ч и 5 часов по шоссе со скоростью 80 км ч. Сколько всего км проехал автомобиль

Математика

Автомобиль ехал 6 часов по проселочной дороге со скоростью 50 км ч и 5 часов по шоссе со скоростью 80 км ч. Сколько всего км проехал автомобиль

Автор: Гость