Автомобиль имеет грузоподъёмность 0,4 тонны.Можно ли положить в багажник автомоби??я 2 мешка моркови по 50 кг каждый,если в салоне должны ехать 4 человека,массы которых составляют 81 кг, 74 кг 7 гр, 37 кг 2 гр и 46 кг?
Математика
Автомобиль имеет грузоподъёмность 0,4 тонны.Можно ли положить в багажник автомоби??я 2 мешка моркови по 50 кг каждый,если в салоне должны ехать 4 человека,массы которых составляют 81 кг, 74 кг 7 гр, 37 кг 2 гр и 46 кг?
Ответ(ы):
Гость:
можно так как если сложить все массы людей и мешков то получиться 338,6 кг 0,4т = 400 кг 400кг- 338,6 = 61,4 кг Ответ:можно
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