Докажи, что слова умница, кривляка - существительные общего рода

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Докажи, что слова умница, кривляка - существительные общего рода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Умницей и кривлякой можно назвать существо любого пола. Поэтому это некий общий род, позволяющий указываться любому другому роду. пример: Маша растяпа. Паша растяпа. Животное растяпа. Растяпа - общий род+
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