ОПРЕДЕЛИТЕ РАСТВОРИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ПО ТАБЛИЦЕ РАСТВОРИМОСТИ: CaO H2S NaCI Ca3(PO4)2 N2O5 AgNO3 Mg FeSo4 HNO3

Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ РАСТВОРИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ПО ТАБЛИЦЕ РАСТВОРИМОСТИ: CaO H2S NaCI Ca3(PO4)2 N2O5 AgNO3 Mg FeSo4 HNO3
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Ответ(ы):
Гость:
СaO-нераств Н2S-нераств NaCl-раств Сa3(PO4)2-нераств N2O5-нераств AgNO3-раств FeSO4-раств НNO3-раств
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