Помогите пожалуйста : надо выучить стих о природе размером 5 столбиков (20 строчек) ??айте пожалуйста такой стих но чтобы еще можно было его легко запомнить!!!!

Гость: Гость:

Всё сбудется, всё непременно сбудется. Ты только веры в счастье не теряй. Печаль уйдёт, а горе позабудется. Не падай духом и не унывай. А по другому и нельзя иначе. Иначе сердце перестанет жить. А трудно! — Пусть оно поплачет. Но только не разучится любить! Всё сбудется, всё непременно сбудется. Плохое всё когда-нибудь пройдёт. Ты верь в себя и в жизни всё получится. И счастье будет, и любовь придёт. А по другому просто быть не может. Нам в жизни каждому был дан судьбой. Тот человек, что дать нам счастье сможет. Ты осмотрись — он рядышком с тобой. Всё сбудется, всё непременно сбудется. Расставит жизнь сама всё по местам. Что суждено, то с нами в ней и случится. Во что мы верим, то и будет нам.