Подчеркните лишнее слово в каждой строке. Объясните свой выбор. 1. Письмецо, ущелье, грязнуля, имя. 2. Дружба, умница, лилия, фамилия. 3. Тополь, дедушка, плакса, бегемот.
Русский язык
Подчеркните лишнее слово в каждой строке. Объясните свой выбор. 1. Письмецо, ущелье, грязнуля, имя. 2. Дружба, умница, лилия, фамилия. 3. Тополь, дедушка, плакса, бегемот.
Ответ(ы):
Гость:
Грязнуля (все остальное средний род) Умница(все остальное женски род) Плакса(все остальное мужской род)
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