Какие черты отличают современных пресмыкающихся от их древних предков?

Биология
Какие черты отличают современных пресмыкающихся от их древних предков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У древних пресмыкающихся ноги не были широко расставлены, зубы подразделялись на резцы, клыки, коренные, они были малочисленны, кожные покровы содержали железы.
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