Начерти прямоугольник, ширина которого составляет 2 см, что составляет 1/6 его дли??ы
Математика
Начерти прямоугольник, ширина которого составляет 2 см, что составляет 1/6 его дли??ы
Ответ(ы):
Гость:
1)2*6:1=12(см)-длина ширина-2см
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