Что дала Васе дружба с Валеком и Марусей. Из рассказа ,,В дурном обществе,,. Развёрн??тый ответ.

Гость: Гость:

Вася понял, что в жизни есть не только развлечения, но есть голод, есть нищие; Валек и Маруся нашли себе хорошего друга, они стали выходить на солнце (из подземелья) , раньше они целые дни проводили в подземелье. Даже Тыбурций Драб сказал Васе, что может это хорошо, что Вася встретился с ними (нищими) . Тыбурций тогда имел ввиду, что Вася будет знать, что важное не веселье, не развлечения. Вместе с Марусей и Валеком Вася повзрослел, стал разумней. До встречи он думал, что воровать плохо, когда он узнал, что Валек украл ту булку для своей сестренки, которая плакала от голода, он конечно не изменил своего мнения в общем, но понял. что если маленькая сестренка плачет от голода, то тогда действительно надо было украсть. Еще после этого случая Вася узнал, что воровать у отца хуже, чем воровать вообще. Дружба Васи, Валека, Маруси повлияла и на отношения Васи с отцом: после того, как Маруся умерла, Тыбурций рассказал отцу Васи, какой он (Вася) на самом деле. Что у Васи доброе сердце, как он помогал Марусе, когда она серьезно заболела, что Вася даже попросил у своей сетры куклу, которая помогла Марусе поправиться. Тогда отец стал по-другому смотреть на Васю.