Понятие "мастер" (обществознание) СРОЧНО!!!

Обществознание
Понятие "мастер" (обществознание) СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Человек, умеющий делать что-либо в совершенстве
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