ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Помогите! Расставляя знаки препинания, выпишите сначала простое п??едложения , затем сложные. Составьте схемы предложений .В бессоюзных предложениях укажите их значения. 1)Больше снега на полях больше хлеба в...

Русский язык
ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Помогите! Расставляя знаки препинания, выпишите сначала простое п??едложения , затем сложные. Составьте схемы предложений .В бессоюзных предложениях укажите их значения. 1)Больше снега на полях больше хлеба в закромах. 2)Трусливому каждый шорох беда. 3)Вьюги да метели под февраль полетели. 4)Не страшно медленно идти страшно стоять на месте. 5)Весной сутки прогуляешь неделей не наверстаешь. 6)Богатство как вода пришло и ушло. 7)Много воды много травы. 8)Зима без снегу лето без хлеба.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Больше снега на полях - больше хлеба в закромах. 2)Трусливому каждый шорох - беда. 3)Вьюги да метели - под февраль полетели. 4)Не страшно медленно идти - страшно стоять на месте. 5)Весной сутки прогуляешь - неделей не наверстаешь. 6)Богатство как вода - пришло и ушло. 7)Много воды - много травы. 8)Зима без снегу - лето без хлеба.
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