ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Помогите! Расставляя знаки препинания, выпишите сначала простое п??едложения , затем сложные. Составьте схемы предложений .В бессоюзных предложениях укажите их значения. 1)Больше снега на полях больше хлеба в...

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ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! Помогите! Расставляя знаки препинания, выпишите сначала простое п??едложения , затем сложные. Составьте схемы предложений .В бессоюзных предложениях укажите их значения. 1)Больше снега на полях больше хлеба в закромах. 2)Трусливому каждый шорох беда. 3)Вьюги да метели под февраль полетели. 4)Не страшно медленно идти страшно стоять на месте. 5)Весной сутки прогуляешь неделей не наверстаешь. 6)Богатство как вода пришло и ушло. 7)Много воды много травы. 8)Зима без снегу лето без хлеба.

Автор: Гость