Можете решить срочно надо (все задания)

Математика
Можете решить срочно надо (все задания)
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Ответ(ы):
Гость:
№1  11 98/63,  43 32/41, 5  29/41 №2  у= 6 18/21 + 7 5/21 у= 14 2/21 х= 19 40/43 + 31 8/43 - 43 5/43 х= 51 5/43 - 43 5/43  х= 8 №3 4 18/25 +(4 18/25 - 1 13/25)= 4 18/25 + 3 5/25=7 23/25
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