Каким образом у организмов при помощи размножения достигается постоянство числа хромосом во всех клетках организма

Биология
Каким образом у организмов при помощи размножения достигается постоянство числа хромосом во всех клетках организма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мейоз, образование гаплоидных половых клеток Слияние гаплоидных половых клеток и образование диплоидной зиготы Дробление зиготы, а затем митоз клеток
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