Найдите лишнее в ряду ассоциаций : а) любовь к труду б) чувство справедливости в) наслаждение природой г) чувство долга

Обществознание

Найдите лишнее в ряду ассоциаций : а) любовь к труду б) чувство справедливости в) наслаждение природой г) чувство долга

Автор: Гость