Найдите лишнее в ряду ассоциаций : а) любовь к труду б) чувство справедливости в) наслаждение природой г) чувство долга

Обществознание
Найдите лишнее в ряду ассоциаций : а) любовь к труду б) чувство справедливости в) наслаждение природой г) чувство долга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В) наслаждение природой Всё остальное - это чувства человека к своим поступкам
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