Здравствуйте пожалуйста помогите !
Українська мова
Здравствуйте пожалуйста помогите !
Ответ(ы):
Гость:
Твiр опис село веселе,будинок зелений,дах зелений,будинок фiалковий,поштова скринька фiалкова,будинок червоний,останнiй будинок,будинок жовтий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Монету подбрасывают несколько раз так, что каждый раз с равной вероятностью выпадает "Орёл" или "решка". Найдите вероятность того, что при первых д...
Биология
Каким образом у организмов при помощи размножения достигается постоянство числа хромосом во всех клетках организма
Обществознание
Найдите лишнее в ряду ассоциаций : а) любовь к труду б) чувство справедливости в) наслаждение природой г) чувство долга