Здравствуйте пожалуйста помогите !

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Здравствуйте пожалуйста помогите !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Твiр опис село веселе,будинок зелений,дах зелений,будинок фiалковий,поштова скринька фiалкова,будинок червоний,останнiй будинок,будинок жовтий.
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