Предмет: ОБЖ Заполните пропуски: 1. Нужно постараться не ... и ... ситуацию 2. Всегд?? необходимо помнить, что самое ценное - это человеческая ... , а не ценные ... 3. По возможности нужно ... и звать на ... соседей 4. За...
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Предмет: ОБЖ Заполните пропуски: 1. Нужно постараться не ... и ... ситуацию 2. Всегд?? необходимо помнить, что самое ценное - это человеческая ... , а не ценные ... 3. По возможности нужно ... и звать на ... соседей 4. Защищаться всеми ... 5. Оказавшись в безопасности, позвонить в ... по телефону ... и сообщить ...
Ответ(ы):
Гость:
1.Нужно постараться не ПАНИКОВАТЬ и ОБДУМАТЬ ситуацию 2.Человеческая ЖИЗНЬ,а не ценные ВЕЩИ 3.ВЫБРАТЬСЯ и звать на помощь соседей 4.способами 5.в милицию по телефону 101 и сообщить о вашей ситуации и вашем местоположение
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