Три целые три четвёртые умножить на (четыре целые одна вторая разделить на шесть целых три четвёртые)
Математика
Три целые три четвёртые умножить на (четыре целые одна вторая разделить на шесть целых три четвёртые)
Ответ(ы):
Гость:
3 3/4(4 1/2:6 3/4)= 15/4(9/2:27/4)=15/4(9/2*4/27)=15/4*2/3=5/2=2 1/2
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