Решить пример по действиям 39,54+ 44,8+40,46+5,2=
Математика
Решить пример по действиям 39,54+ 44,8+40,46+5,2=
Ответ(ы):
Гость:
1) 39, 54 + 40, 46 = 80 2) 44, 8 + 5, 2 = 50 3) 80 + 50 = 130)
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