Наличие хлорофилла в клетках у высших растений?
Биология
Наличие хлорофилла в клетках у высших растений?
Ответ(ы):
Гость:
Хлорофилл в клетках у высших растений находится в хлоропластах.
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