История о поговорки Бить баклуши

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Раздно проводить время.бездельничать.Баклуша-деревянная чурка,которой крестьяне делали мелкие изделия (ложки и т.д).Заготовить баклуши-набить чурок из бревна -считалось несложной работой ,не требующей умения и сноровки,ее мог выполнить самый неподготовленный человек.Обычно ее поручали ученикам и подмастерьям,которых в шутку называли "баклушечниками".Эта работа казалась такой простой,что со временем выражение стали употреблять в другом значении -"праздно проводить время".