Помогите найти главные члены предложения.На пятые сутки, на рассвете,туман рассеялся ,и по правому борту открылись берега Норвегии.
Русский язык
Помогите найти главные члены предложения.На пятые сутки, на рассвете,туман рассеялся ,и по правому борту открылись берега Норвегии.
Ответ(ы):
Гость:
Туман рассеялся и открылись берега
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