Помогите найти главные члены предложения.На пятые сутки, на рассвете,туман рассеялся ,и по правому борту открылись берега Норвегии.

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Помогите найти главные члены предложения.На пятые сутки, на рассвете,туман рассеялся ,и по правому борту открылись берега Норвегии.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Туман рассеялся и открылись берега
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