Продолжите пример БСП домик срублен из сибирской лиственницы
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Продолжите пример БСП домик срублен из сибирской лиственницы
Ответ(ы):
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Домик срублен из сибирской лиственницы, она росла в густом лесу, вдали от городов. Домик срублен из сибирской лиственницы, он уютный и тёплый.
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