Автомобиль, имея скорость 54 км/ч, начинает тормозить. Определите время торможения, если коэффициент трения равен 0,1. Подробно

Физика
Автомобиль, имея скорость 54 км/ч, начинает тормозить. Определите время торможения, если коэффициент трения равен 0,1. Подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При торможении a=Fтр/m=u*m*g/m=u*g a=V0/t u*g=V0/t t=V0/u*g=15/0,1*10=15 c
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